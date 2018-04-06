video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام محافظة المنوفية: انتهينا من الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:55 م
سكرتير عام محافظة المنوفية: انتهينا من الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية، عن تشكيل غرف عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ، والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطرى، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع .

وأكد السكرتير العام لـ"اليوم السابع"، على المرور على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها، وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام غير الصالح منها فى الحال، وتكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائى وتوفير كافة الأمصال اللازمة .

ووجه "مختار" رؤساء المدن برفع القمامة والإشغالات، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، خاصة أنه من سمة أعياد الربيع الخروج إلى الحدائق والمتنزهات .

كما أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، عن تكثيف الحملات المرورية التى تقوم بها لجنة حماية المستهلك، لمتابعة صلاحية السلع الغذائية بالمحلات والمطاعم ومصانع الأسماك والرنجة وثلاجات اللحوم والدواجن المجمدة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة روفيدة سلطان مدير مديرية الصحة بالمنوفية، عن اتخاذ عدة إجراءات علاجية يأتى فى مقدمتها رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية خلال الاحتفال، مع زيادة عدد الأطباء والنوبتجيات وتوفير كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بكافة المراكز والمدن، لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السكرتير العام




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة