سكرتير عام محافظة المنوفية: انتهينا من الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع







المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية، عن تشكيل غرف عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ، والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطرى، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع .

وأكد السكرتير العام لـ"اليوم السابع"، على المرور على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها، وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام غير الصالح منها فى الحال، وتكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائى وتوفير كافة الأمصال اللازمة .

ووجه "مختار" رؤساء المدن برفع القمامة والإشغالات، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، خاصة أنه من سمة أعياد الربيع الخروج إلى الحدائق والمتنزهات .

كما أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، عن تكثيف الحملات المرورية التى تقوم بها لجنة حماية المستهلك، لمتابعة صلاحية السلع الغذائية بالمحلات والمطاعم ومصانع الأسماك والرنجة وثلاجات اللحوم والدواجن المجمدة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة روفيدة سلطان مدير مديرية الصحة بالمنوفية، عن اتخاذ عدة إجراءات علاجية يأتى فى مقدمتها رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية خلال الاحتفال، مع زيادة عدد الأطباء والنوبتجيات وتوفير كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بكافة المراكز والمدن، لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.