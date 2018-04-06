رويترز: أمير قطر يلتقى بالرئيس الأمريكى الثلاثاء المقبل







(رويترز)

قالت وكالة رويترز فى وقت متأخر الخميس، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر سيلتقى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء، العاشر من أبريل فى واشنطن.

والتقى ترامب مع ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان فى البيت الأبيض فى 21 مارس وسيجتمع عقب لقائه مع أمير قطر بولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلتقى مع أمير قطر لبحث سبل دفع "الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة" بين الولايات المتحدة وقطر.