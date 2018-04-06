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رئيس جامعة أسوان يهنىء الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:58 ص
رئيس جامعة أسوان يهنىء الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان


أسوان - صلاح المسن
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هنأ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنيا دوام الامن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

كما أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى بيان، أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية أسوة بباقى الجامعات المصرية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة أسوان.

 

 

 


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