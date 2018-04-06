دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالجمعة، 06 أبريل 2018 01:44 م
حاوية - ارشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس عن دخول وخروج 28 سفينة اليوم الجمعة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة.
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة،وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين و خروج سفينتين ومن المنتظردخول 5 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة و يتواجد على الأرصفة سفينة،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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