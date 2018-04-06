دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس عن دخول وخروج 28 سفينة اليوم الجمعة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة،وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين و خروج سفينتين ومن المنتظردخول 5 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة و يتواجد على الأرصفة سفينة،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.