جامعة العريش تطالب طلاب التعليم المفتوح استيفاء بياناتهم لسداد مصروفات الدراسة







شمال سيناء ـ محمد حسين

طالبت إدارة التعليم المفتوح بجامعة العريش اليوم طلابها المقيدين فى فصول العريش، بسرعة استيفاء بياناتهم لسداد المصروفات الدراسية.

وجاء فى بيان لإدارة التعليم المفتوح ، انه على جميع طلاب التعليم المفتوح التجاري بالفصول الدراسية بالعريش، سرعة التواصل مع وحدة التعليم المفتوح التجاري بالعريش لاستيفاء البيانات التالية وذلك "لاستخراج كروت سداد المصروفات الدراسية" .

واوضح البيان ان البيانات المطلوبة ، هى الاسم رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون.