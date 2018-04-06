جامعة العريش تطالب طلاب التعليم المفتوح استيفاء بياناتهم لسداد مصروفات الدراسة

جامعة العريش تطالب طلاب التعليم المفتوح استيفاء بياناتهم لسداد مصروفات الدراسةالجمعة، 06 أبريل 2018 07:10 م
جامعه العريش
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طالبت إدارة التعليم المفتوح بجامعة العريش اليوم طلابها المقيدين فى فصول العريش، بسرعة استيفاء بياناتهم لسداد المصروفات الدراسية.
وجاء فى بيان لإدارة التعليم المفتوح ، انه على جميع طلاب التعليم المفتوح التجاري بالفصول الدراسية بالعريش، سرعة التواصل مع وحدة التعليم المفتوح التجاري بالعريش لاستيفاء البيانات التالية وذلك "لاستخراج كروت سداد المصروفات الدراسية" .
واوضح البيان ان البيانات المطلوبة ، هى الاسم رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون.
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