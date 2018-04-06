تنفيذ 54 قرار إزالة تعديات على أراضي زراعية فى حملة بالمنوفية

تنفيذ 54 قرار إزالة تعديات على أراضي زراعية فى حملة بالمنوفيةالجمعة، 06 أبريل 2018 11:47 ص
حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية
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شنت مديرية أمن المنوفية، حمله مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة قيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 15 قرار تعدي على منافع الري، 2 قرار تعدي علي منافع الصرف، بإجمالي 9 قيراط، بمساحة 1580متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.
كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 31 قرار وحدة محلية، و11حكم قضائى، وجارى العمل على تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة والحد من التعدى عليها.
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