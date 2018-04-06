video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين الدكتور علوى الخولى عميدا لهندسة شبين الكوم

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:31 م
تعيين الدكتور علوى الخولى عميدا لهندسة شبين الكوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أعلنت جامعة المنوفية اليوم ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين الدكتور علوى الخولى عميدًا لكلية الهندسة بجامعة المنوفية، لمدة ثلاث سنوات.

قدم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية التهنئة للعميد الجديد، وأكد على أهمية متابعة تطوير الكلية في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة على كافة المستويات.

وجدير بالذكر أن الدكتور علوى الخولى كان يشغل منصب رئيس قسم الهندسة الكهربية بالكلية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنوفية يشارك فى افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

هندسة شبين الكوم

الرئيس السيسى




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة