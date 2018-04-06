تعيين الدكتور علوى الخولى عميدا لهندسة شبين الكوم







المنوفية – محمود شاكر

أعلنت جامعة المنوفية اليوم ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين الدكتور علوى الخولى عميدًا لكلية الهندسة بجامعة المنوفية، لمدة ثلاث سنوات.

قدم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية التهنئة للعميد الجديد، وأكد على أهمية متابعة تطوير الكلية في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة على كافة المستويات.

وجدير بالذكر أن الدكتور علوى الخولى كان يشغل منصب رئيس قسم الهندسة الكهربية بالكلية.