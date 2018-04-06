تعطل أجهزة الأشعة بمستشفى الواسطى ببنى سويف بسبب تذبذب التيار الكهربائى







بنى سويف : هانى فتحى

شهدت مستشفى الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، تعطل بعض أجهزة الأشعة نتيجة عدم استقرار التيار الكهربائى داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد النائب بدوى النويشى، عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن، إنه تلقى اتصالات من أهالى بعض المرضى داخل المستشفى المركزى تفيد تعطل أجهزة الأشعة.

وأكد "النويشى" لـ"اليوم السابع"، أنه انتقل إلى المستشفى واستدعى ايمان مراد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، لمرافقته بمكتب الدكتور جمال عابدين مدير مستشفى الواسطى المركزى، وتبين أنه يوجد توقف ببعض أجهزة الأشعة بالمستشفى نتيجة تذبذب التيار الكهربائى.