تحرير 1469 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة بإشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، للحد من المخالفات والقضاء على أى خروقات وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين المختلفة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1469 مخالفة متنوعة، شملت 1 حالة سير عكس الاتجاه، 133 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 73 سيارة بدون رخصه قيادة، 80 سيارة بدون رخصه تسيير، 3 سيارة بدون لوحات، 39 حالة سحب تراخيص، 11 توك توك وتسليمة، 18 دراجات نارية بدون لوحات، 1101 مخالفة على نموذج 125 مرور .

وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، شنت المديرية حملة مكبرة، أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة، حيث فحصها خبراء المفرقعات وتم تعقيمها وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.