بيطرى المنيا: تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الثلاثاء

بيطرى المنيا: تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الثلاثاءالجمعة، 06 أبريل 2018 04:00 ص
قوافل بيطريه-ارشيفية
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قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا فى تصريحات صحفية، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة تنطلق الثلاثاء المقبل.
وتابع: تستهدف الحملة تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمقابل رمزى، مناشدا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
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