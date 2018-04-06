بورسعيد تودع جثمان شقيق الإعلامى محمد شردى لمثواه الأخير







بورسعيد - محمد عزام

ودع المئات من أهالى محافظة بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، جثمان المهندس أيمن شردى، شقيق الإعلامى محمد شردى، وذلك إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى حى المناخ.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، جنازة المتوفى منذ وصول الجثمان لمسجد مريم وتوافد الأهالى لأداء صلاة الجنازة ومنها لمقابر العائلة، وسط حزن يخيم على الحضور.

وحضر الجنازة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محمد جاد، أمين حزب الوفد بالمحافظة، ولفيف من قيادات الحزب، محمد عبدالفتاح المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من رجال الأعمال والتجار والسياسيين والصحفيين.

يذكر أن المهندس أيمن مصطفى شردى، توفى صباح اليوم الجمعة، ويقام العزاء مساءا فى حى العرب بشارع أسوان.