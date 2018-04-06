انقسامات بين مقاتلين معارضين تعرقل عمليات الإجلاء فى دوما







وكالات الأنباء

تأخر إخراج الدفعة الرابعة من إرهابيى “جيش الإسلام” وعائلاتهم وذلك بسبب احتدام الخلافات فيما بينهم ما أضطر الحافلات المحددة لنقلهم إلى مغادرة المدينة والتوجه إلى محيط ممر مخيم الوافدين.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أنه تم سحب الحافلات من داخل مدينة دوما بهدف الابتعاد عن الخلافات الداخلية بين إرهابيى “جيش الإسلام” وتركهم لحل خلافاتهم بأنفسهم، مؤكدة أن تأخر إخراج الدفعة الرابعة منهم إلى جرابلس يعود إلى هذه الخلافات فقط.

وبينت الوكالة أن اتفاق إخلاء مدينة دوما من الإرهابيين لم يتوقف، مشيرة إلى أن الحافلات تقف قرب حاجز الجيش العربى السورى بانتظار العودة لاستكمال إخراج إرهابيى “جيش الإسلام” بعد حل خلافاتهم الداخلية.

وكان عدد من الحافلات دخل صباح أمس إلى مركز تجمعها فى مدينة دوما لإخراج الدفعة الرابعة من إرهابيى “جيش الإسلام” وعائلاتهم من ممر مخيم الوافدين إلى مدينة جرابلس بريف حلب حيث بدئ منذ الصباح اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات لإخراج دفعة جديدة من إرهابيى “جيش الإسلام” وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربى السوري.