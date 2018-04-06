انطلاق الدورة الثانية للملتقى الدولى لفنون الجرافيك بالأقصر 14 أبريل







الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لانطلاق فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي لفنون الجرافيك، والذي يحمل اسم المدينة التاريخية، بمشاركة 26 فنانًا من مصر و العراق والهند ولبنان وتونس وكوريا الجنوبية والأردن ورومانيا وتركيا واليونان ، وهذا في الفترة ما بين 14 إلي 20 أبريل الجارى.

جاء ذلك تحت رعاية محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر،والدكتور عباس منصور،رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، والدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور أيمن قدري القومسيير العام للملتقي، والدكتور وليد عبد الله نائب رئيس الملتقي.

ومن جانبه أعرب صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، عن سعادته لإقامة الدورة الثانية من ذلك الملتقي الدولي الهام الذي يجمع بين كوكبة من الفنانين من جميع أنحاء العالم بمختلف ثقافتهم، ومدارسهم الفنية.

وأضاف صالح عبد المعطي فى بيان له أن فعاليات الملتقي سوف تنطلق فعالياتها يوم 14 وتستمر حتى 20 من شهر أبريل الجارى، سوف تتضمن تنظيم عدد من الورش الفنية في مجالات فنون الجرافيك المختلفة، مثل الرسم والحفر والطباعة وفنون الكتاب، والرسوم الصحفية، والتصميمات المطبوعة، والندوات الحوارية، بين المشاركين وطلاب الفنون الجميلة فى الأقصر، بجانب إقامة معرض فنى يضم عددا من الأعمال الفنية للمشاركين بالملتقى.

يشار إلى الملتقي يترأسه الدكتور صالح محمد عبد المعطي، ويحظي بمشاركة كلاً من: محسن أبو العزم، ومحمود سليمان، وإيمان أسامة، وجهاد العامري ، وعبد الرحمن الجندي،وعلاء عوض، أحمد حمدي البخشوانجي، وعاصم الأمير، وسلوي العايدي، ووليد عبد الستار.