رويترز

أعلن وزير الاقتصاد الكويتى لرويترز، اليوم الجمعة، أن الكويت تتعهد بقروض بقيمة 680 مليون دولار للبنان فى مؤتمر باريس.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر باريس الدولى لدعم الاقتصاد اللبنانى بمشاركة 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية.

ويرأس وفد مصر فى المؤتمر الذى يحمل اسم "باريس 4" أو "سيدر"، وهو تعبير عن مؤتمر اقتصادى للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، كما يرأس وفد الجامعة العربية السفير إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومى.