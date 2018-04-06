العثور على طفلة أسفل كوبرى قويسنا فى المنوفية

عثر طالب على طفلة عمر شهور أسفل كوبرى قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إداراة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزى طفلة معثور عليها رفقة "م.ن.م" 22 سنة طالب مقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة عمر خمسة أشهر ترتدى ملابسها وملفوفة بقطعة من القماش، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أن حالتها العامة جيدة، وتم إيداعها قسم عناية الأطفال بالمستشفى، وبسؤال المذكور أفاد بعثوره على الطفلة أسفل كوبرى قويسنا ولم يتعرف على أهلها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وصولا لتحديد أهل الطفلة.