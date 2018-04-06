الطور بينا اجمل مدينة" يحتفل بالأطفال الايتام خدمتكم فخر لينا طول العمر







جنوب سيناء- فايزة مرسال

نظم جروب " الطور بينا اجمل مدينة" احتفال كبير جمع كل اطفال طور سيناء فى مقدمتهم الاطفال الايتام فى حديقة " افرى داى"

وقد اقبل على الحفل مئات الاطفال والاسر للاستمتاع بفقرات الحفل التي شمل التنورة والاراجوز والساحر التي قدمتها فرقة" بوم بارتي" بقيادة محمود صلاح مصيلحى بالإضافة للرسم على وجوه الاطفال والذى قام به فريق سها البيك علاوة على الحفل الغنائي الذى لفرقة نغم بقيادة المايسترو احمد بدوى والعرائس المتحركة.

وقد اشرف على التنظيم فريق جروب" الطور بينا اجمل مدينة" والذى ضم شباب الجروب سامح مدحت وابراهيم محفوظ وحامد محمد حامد.

وقد حضر الحفل المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والدكتور حمد شعيب وكيل وزارة الثقافة ومنى سالم مقررة المجلس القومي للمرأة وعصام رجب نقيب المعلمين وزيدان عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي

وقال حامد محمد حامد المتحدث الإعلامي لجروب" الطور بينا اجمل مدينة" ان رسالتنا اليوم للعالم ان الاحتفال بالأطفال الايتام ليس مجرد يوم كل عام بل خدمة لهم ورعاية طول العمر مشيرا الى انهم يطالبون بتغير اسم يوم اليتيم ويكون بمسمى " اطفال فى قلوبنا" مشيرا الى ان هؤلاء الاطفال يجب رعايتهم طوال العام مشيرا الى ان الجروب اتفق مع نقابة المعلمين لتوفير مدرسين دروس مجانا علاوة على الاتفاق مع نقابة الصيادلة والاطباء لتوفير رعاية طبية لهم.