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السفير الأمريكى بالكويت: من الوارد تأجيل القمة الخليجية الأمريكية إلى سبتمبر القادم

الجمعة، 06 أبريل 2018 12:18 م
السفير الأمريكى بالكويت: من الوارد تأجيل القمة الخليجية الأمريكية إلى سبتمبر القادم السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان


الكويت (أ ش أ)
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قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إنه من الوارد تأجيل القمة الخليجية الأمريكية إلى شهر سبتمبر القادم؛ وذلك لأسباب تعود إلى الولايات المتحدة، تتعلق بتعيين وزير خارجية أمريكى جديد خلفا لريكس تيلرسون، إلى جانب انشغال واشنطن فى مفاوضات مع كوريا الشمالية فى شهر مايو المقبل.

وأضاف سيلفرمان - فى تصريح على هامش حضوره احتفال السفارة السنغالية بالكويت بعيد الاستقلال - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يكثف اتصالاته مع قادة دول مجلس التعاون، لإيجاد حل للخلاف الخليجى.

 


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