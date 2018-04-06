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الخارجية السعودية تنشر صورا لولى العهد خلال تفقده منظومة "ثاد"

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:49 م
الخارجية السعودية تنشر صورا لولى العهد خلال تفقده منظومة "ثاد" الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى


كتب أحمد جودة
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نشرت وزارة الخارجية السعودية، صورا للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، خلال تفقده منظومة الدفاع الجوى ثاد "THAAD"، التى تتفاوض المملكة العربية السعودية على شرائها، حيث تضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير فى المملكة.

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، عبر سلسلة من التغريدات على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن ولى العهد ناقش مع هيوستن خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية إلى المملكة، حيث أكدت هيوستن دعمها لتحقيق طموحات ورؤية المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية والتزام لوكهيد مارتن لتحقيق ذلك.

التفاوض مع الشركة لتوطين الدفاعات الجوية بالمملكة
التفاوض مع الشركة لتوطين الدفاعات الجوية بالمملكة

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الخارجيه السعوديه

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

هيوستن

منظومه الدفاع الجوى ثاد




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