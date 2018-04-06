الخارجية السعودية تنشر صورا لولى العهد خلال تفقده منظومة "ثاد"







كتب أحمد جودة

نشرت وزارة الخارجية السعودية، صورا للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، خلال تفقده منظومة الدفاع الجوى ثاد "THAAD"، التى تتفاوض المملكة العربية السعودية على شرائها، حيث تضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير فى المملكة.



وزارة الخارجية السعودية

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، عبر سلسلة من التغريدات على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن ولى العهد ناقش مع هيوستن خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية إلى المملكة، حيث أكدت هيوستن دعمها لتحقيق طموحات ورؤية المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية والتزام لوكهيد مارتن لتحقيق ذلك.