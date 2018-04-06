الخارجية السعودية تنشر صورا لولى العهد خلال تفقده منظومة "ثاد"الجمعة، 06 أبريل 2018 09:49 م
الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
إضافة تعليق
نشرت وزارة الخارجية السعودية، صورا للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، خلال تفقده منظومة الدفاع الجوى ثاد "THAAD"، التى تتفاوض المملكة العربية السعودية على شرائها، حيث تضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير فى المملكة.
وزارة الخارجية السعودية
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، عبر سلسلة من التغريدات على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن ولى العهد ناقش مع هيوستن خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية إلى المملكة، حيث أكدت هيوستن دعمها لتحقيق طموحات ورؤية المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية والتزام لوكهيد مارتن لتحقيق ذلك.
التفاوض مع الشركة لتوطين الدفاعات الجوية بالمملكة
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة