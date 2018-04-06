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الحكومة اللبنانية: السعودية تجدد قرضا ممنوحا للبنان بقيمة مليار دولار

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:18 م
الحكومة اللبنانية: السعودية تجدد قرضا ممنوحا للبنان بقيمة مليار دولار مؤتمر دعم اقتصاد لبنان


أ ف ب
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قررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار، كانت قدمته للبنان فى السابق، من دون أن يتم استخدامه، بحسب ما ذكر مسئول لبنانى فى باريس الجمعة، فى مؤشر على التزاماتها حيال بلد يشهد تجاذبا إيرانيا سعوديا.

وأوضح نديم المنلا، مستشار رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى المشارك فى مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان المنعقد فى فرنسا، "هذا تجديد لخط ائتمان كان موجودا فى الماضى لكن لم يتم استخدامه".

وأشار وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الجمعة، أن فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية فى لبنان.

وقال لودريان فى افتتاح مؤتمر دولى حول دعم الاقتصاد اللبنانى فى باريس إن "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التى تضعها فى لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات"، وأكد الوزير الفرنسى، أن لبنان بحاجة من ناحية لاستثمارات كبيرة لتطوير بنيته التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومن ناحية أخرى يحتاج لاجراء اصلاحات كبرى هيكلية وقطاعية.

 

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