الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق ومدافع هاون فى حى جوبر بدمشق







أ ش أ

عثرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الجمعة، على شبكة أنفاق ومدافع هاون فى حى (جوبر) استخدمها الإرهابيون فى الاعتداء على مدينة دمشق ومحيطها .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن هذه الأنفاق كانت تستخدم لجلب المواد الغذائية من دمشق لبيعها للسكان مقابل ربح مالى يتجاوز ضعف سعرها الحقيقى .

وسيطر الجيش السورى على حى (جوبر) وبلدات الغوطة الشرقية، إثر انتهاء عملية إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من مقاتلى فصيل فيلق الرحمن ومدنيين من المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط الأنفاق تراجع خلال عام 2017، حين تمكن الجيش السورى من السيطرة على أحياء (القابون) و(برزة) و(تشرين) فى شرق دمشق، ليصبح الاعتماد بشكل رئيسى على الأنفاق الممتدة بين حى (جوبر) وبلدات الغوطة الشرقية المحاذية له والتى كانت تحت سيطرة فيلق الرحمن.