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الاستخبارات العراقية تضبط مخبأ للأسلحة والصواريخ غربى الرمادى

الجمعة، 06 أبريل 2018 08:04 م
الاستخبارات العراقية تضبط مخبأ للأسلحة والصواريخ غربى الرمادى الجيش العراقى- أرشيفية


أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى فى مديرية استخبارات قضاء هيت بمحافظة الأنبار، اليوم الجمعة، ضبط مخبأ للأسلحة يعود لتنظيم "داعش" الإرهابية بحملة دهم وتفتيش غربى مدينة الرمادي.


وقال المصدر - فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - إن "قوة أمنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت المناطق الزراعية بالقرب من قضاء هيت غربى الرمادي، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مخبأ للأسلحة يعود لعصابات (داعش) داخل المنطقة المستهدفة".

 

من ناحية أخرى، أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، الجمعة، عن إلقاء القبض على 3 من عناصر "داعش" بعملية تفتيش وتفجير 30 عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار.


وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بعد ورود معلومات لقيادة عمليات الأنبار تفيد بوجود عناصر إرهابية فى منطقة الطاش تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على 3 من عناصر عصابات داعش بعد عملية تفتيش".
 

وأضاف رسول أن القوات تمكنت من تفجير 30 عبوة ناسفة تعمل بالضغط فى منطقة البوجدعان التابعة لناحية عامرية الفلوجة.

 

 

 


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