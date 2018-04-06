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استمرار حملة الكشف المبكر عن فيروس سى بالسويس

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:16 م
استمرار حملة الكشف المبكر عن فيروس سى بالسويس جانب من الحملة


السويس- سيد نون
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أكد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس،على تواجد برنامج الكشف المبكر عن الأمراض الغير معدية فى الأربع أماكن الخاصة بالقوافل الطبية للمسح الشامل لفيروس سى بالإضافة الى مركز صحة الاسرة بالهويس وتستهدف الحملة الفئة العمرية من سن عام 19إلي سن 59 عام .

وأكد لبيب في بيان له،أن الحملة كانت تتمركز بجوار مستشفى الحميات وجوار مركز طبى الاربعين وجوار مركز طبى الصباح وجوار مركز طبى عمر بن الخطاب.

وأشار لبيب، أنه بتوجيهات من اللواء أحمد حامد محافظ السويس والتعاون مع وزارة الصحة والسكان واستجابة لرغبة أهالي السويس وللوصول بالخدمة الصحية الى عدد اكبر في مناطق مختلفة بالمحافظة من المستهدفين في برنامج الكشف المبكر عن فيروس(C)والسكر والضغط والسمنة تم تغيير أماكن القوافل العلاجية إلى المناطق الآتية بجوار مستشفى الحميات وبجوار رعاية طفل الغريب  بحي السويس وبجوار مركز طبى السادات بحي الأربعين وبجوار مركز طبى التوفيق بحي عتاقة،بالأضافة إلي داخل مركز طبى الهويس لخمة أهالي الجناين والاربعين والذي يفتتح أبوابه لتقديم الخدمة الطبية داخل المركز من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً .

 


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