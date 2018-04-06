استكمال اعتماد الحيز العمرانى فى 134 قرية وتابع بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى بيان اليوم الجمعة أنه يجرى استكمال إجراءات اعتماد الحيز العمرانى فى 15 قرية وتابع بالمحافظة بعد أن تم الانتهاء من اعتماد الحيز العمرانى فى 119 وحدة محلية وقروية على مستوى المحافظة، من إجمالى 177 قرية وتابع حيث تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 12 وحدة محلية بالداخلة، وهى (المعصرة، أسمنت، الراشدة، الموهوب، بدخلو، الجديدة، القلمون، الأمان، الصحوة، العروبة، الشيخ مفتاح، الموشية)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية لعدد 25 قرية وتابع، وهى (الشيخ والى، برباية الشرقية، برباية الغربية، أفطمية القبلية، الغرغورافطمية الغربية، عين القضا، أفطمية الشرقية، عين الرخا، السنطة الشرقية، الجهاد، عزبة العرب، الشيخ عمران، الجيزة، بئر 9، بئر5، عزبة المنصورة، عين أم القصير، عين الدير، عبد القادر، بئر13، عين قريش، السنطة الغربية، بئر 1، الشيخ زايد، بئر العبيد)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية لعدد 8 عزب ونجوع، وهى (الدهوس، عين عثمان، القرية الجديدة، عين الشريف، النجابين، العرب، بئر الجبل، المعسكر).

وأضاف الزملوط، أنه تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 5 وحدات محلية بالخارجة وهى (صنعاء، الشركة 55، فلسطين، المنيرة، شرق بولاق "عارف")، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية لعدد 4 قرى وتابع فى (الجزائر، الخرطوم، الكويت، الشركة 8 )، واعتماد أحوزة عمرانية عزب (طليب، محمد مصطفى).

وأكد المحافظ، أنه تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 3 وحدات محلية بالفرافرة، وهى (أبو هريرة، الخير والنماء، اللواء صبيح)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية لعدد 9 قرية تابعة لمركز الفرافرة، وهى (أبو بكر، الشيخ مرزوق، عثمان بن عفان، واحة الأمل، طلعت ضرغام، بئر4، عائشة عبد الرحمن، على بن أبى طالب، زراعة 10)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية فى عزب (عين التنين، الطنانى)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 3 وحدات محلية باريس وهى (درب الأربعين مرحلة ثانية قرية 3، جدة، عدن)، واعتماد أحوزة عمرانية فى (قرية 4، دوش) و6 عزب ونجوع هى (الجاجا، دخاخين، عين منصور، البولاقية، العين، الرافدة).

وأشار المحافظ، إلى أنه تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 6 وحدات محلية بمركز بلاط، وهى (تنيدة، زخيرة، عين عيش، البشندى، الزيات، أولاد عبدالله)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 10 قرى وتابع، وهى (شمس، عبد النبى، الحاجر، الصفراء، القديمة الجديدة البرابخ، علوان الشرقية، قسطل، العوينة)، كما تم اعتماد أحوزة عمرانية فى 22 عزبة ونجع، وهى (جامولة، بئر7، بئر1، عزبة أحمد عمر، عزبة أبو كعيبة، عزبة البولاقية، عزبة أبو سمن، عزبة أبو دريس، أولاد نقور، عقيل، حاجر بلاط، الحمير، البليزة، دومارية، عبدالدايم، قناطر "أبودفيه، طليلة"، الكويمة، الدولاب القصير، الحاج منصور).