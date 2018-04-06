ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 20 بعد استشهادد مصاب فى غزة







رويترز

قال مسؤولون بوزارة الصحة إن فلسطينيا استشهد اليوم الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع إسرائيل على حدود قطاع غزة مما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين فى المواجهات مع الجنود الإسرائيليين والتى بدأت يوم 30 مارس إلى 20 قتيلا.

ووصل بالفعل مئات الفلسطينيين إلى منطقة الحدود اليوم الجمعة استعدادا لمظاهرة يتوقع أن تكون الأكبر منذ اليوم الأول من الاحتجاجات والذى سقط فيه معظم القتلى والجرحى.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضى احتجاجا يستمر ستة أسابيع نصبوا فيه خياما على امتداد السياج الأمنى لحدود القطاع الذى يعيش فيه مليونا فلسطينى وتسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).