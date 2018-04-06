video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

احتفالات محدودة بذكرى أربعاء أيوب على شاطئ العريش

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:45 م
احتفالات محدودة بذكرى أربعاء أيوب على شاطئ العريش شاطئ العريش


شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

شهد شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء احتفالات محدودة من الاهالى بذكرى أربعاء أيوب التى حلت اليوم وهى عادة يقوم بها أهالى مدينة العريش ليلة الأربعاء السابق ليوم شم النسيم، وخلالها يتسابقون لدخول مياه البحر اعتقادا من فى مثل هذا اليوم كان شفاء نبى الله أيوب عندما غمرت المياه على ساحل العريش جسده وشفى من مرضه.

 

وقام عدد من الأسر بالتواجد على الشاطئ فى مناطق ظلال النخيل والمساعيد وابوصقل ووسط المدينة.

 

وحرصت سيدات ورجال كبار فى السن على نزول الشاطئ ودخول البحر مع غروب الشمس احتفالا بالمناسبة.

 

وقال سعيد عبداللطيف، من أهالى مدينة العريش، إنه احتفل بذكرى أربعاء ايوب على بحر العريش مع زوجته وأبنائه الثلاثه بمنطقةً ظلال النخيل وقام بالاستحمام فى البحر لحظة غروب الشمس ليس لأى اعتقاد سوى حرصه على عادة كل عام وهو الاحتفال بهذه المناسبة لافتا أن الأهالى تراجع إقبالهم على الاحتفال بها بشكل ملحوظ هذا العام وكانوا قبل سنوات يحضرون بالآلاف على الشاطئ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس مدينة العريش يواصل استعدادته لتجهيز الشاطئ لشم النسيم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شاطى العريش

العريش

شمال سيناء




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة