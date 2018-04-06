اتفاقية سعودية مع شركة الأعلام الستة للمتنزهات الترفيهية

اتفاقية سعودية مع شركة الأعلام الستة للمتنزهات الترفيهيةالجمعة، 06 أبريل 2018 11:08 م
الأمير محمد بن سلمان
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صندوق الاستثمارات العامة السعودى يعلن عن اتفاقية مع شركة الأعلام الستة للمتنزهات الترفيهية بالولايات المتحدة الأمريكية.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة، عن اتفاقية مع شركة الأعلام الستة للمتنزهات الترفيهية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الاتفاقية تتضمن افتتاح ستة متنزهات تحمل العلامة التجارية للأعلام الستة فى منقطة القدية بالمملكة.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن المتنزه الأول للأعلام الستة فى القدية من المتوقع أن يفتتح فى 2022.
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