إصابة جندى ومدنى فى انفجارين منفصلين بمقديشو

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أعلن مسئول بالشرطة الصومالية أن جنديا أصيب إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للجيش على طريق المطار فى العاصمة "مقديشو".

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن المسئول بالشرطة "محمد حسين" قوله انه يبدو أن الانتحارى كان متوجها إلى مطار مقديشو الدولى إلا أنه تم إيقافه من قبل مجموعة من الجنود.

وفى حادث منفصل، أصيب شخص واحد إثر انفجار سيارة مفخخة أخرى على أحد الطرق المزحمة فى العاصمة "مقديشو".



ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجارين بعد .