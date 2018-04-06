إستمرار أعمال الحملة الشعبية للتنظيف والتجميل بأسوان







أسوان – صلاح المسن

إستكملت الحملة الشعبية للتنظيف والتجميل بمحافظة أسوان أعمالها اليوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر غداً السبت ، بمشاركة من الشباب وبدعم من الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن والقرى بالأفراد والمعدات .

حيث أكدت محافظة أسوان في " بيان صحفي " أن ذلك إستجابة لدعوة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالتوسع فى مشاركة كافة الفئات والأطياف على مستوى قرى ومدن المحافظة فى الحملة الشعبية التى دشنها المحافظ بعنوان " تنظيف وتجميل من بيتك للشارع " بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة حيث أمتدت الحملة فى الأسبوع الماضى بأعمال النظافة العامة من المنازل إلى الشوارع الداخلية ثم الشوارع الرئيسية ليعقب ذلك أعمال التجميل والدهانات

كما شاركت فى اليوم التالى مختلف مدارس المحافظة والمعهد العالى للخدمة الإجتماعية ، وعقب نجاح فاعليات الحملة والإستجابة الشعبية الواسعة وجه محافظ أسوان فى بداية الأسبوع الحالى بمد أعمال الحملة إلى داخل مراكز الشباب والأندية والملاعب والشوارع المحيطة بهم من الخارج على مدار يومى الجمعه والسبت 6 ، 7 إبريل الجارى ،

مع تخصيص يومى الجمعه والسبت 13و 14 إبريل الجارى لدور العبادة فى المساجد والكنائس والتى ستتوافق مع أعمال مبادرة للنظافة العامة والتجميل حول مصرف السيل تتضافر فيها جهود المواطنين المقيمين على جانبى المصرف بدعم من إمكانيات ومعدات مجلس المدينة وبعض الشركات ، ثم تخصيص يوم السبت والأحد 14 ، 15 إبريل لقصور الثقافة والمعاهد الأزهرية من الداخل والخارج

و أكد اللواء مجدى حجازى على أن التفاعل والإستجابة لمختلف الفئات والمناطق للحملة من الشارع الأسوانى يعكس بحق التحضر والرقى للمواطن الأسوانى حيث أن حضارة الشعوب تقاس بمدى حرصها على المشاركة الفعالة للحفاظ على نظافة بلدها وظهورها فى أبهى صورة سواء فى القرى أو المدن ،

وأشار مجدى حجازى إلى أن المشاركة الإيجابية من المواطنين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والهيئات الحكومية يعكس أننا كتلة واحدة صلبة فى مواجهة جميع التحديات .