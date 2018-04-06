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أمريكا توافق على عقد جديد لبيع أسلحة إلى السعودية

الجمعة، 06 أبريل 2018 07:19 ص
أمريكا توافق على عقد جديد لبيع أسلحة إلى السعودية وزير الدفاع الأمريكى


أ ف ب
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أعطت الإدارة الأمريكية، الخميس، الضوء الاخضر لعقد جديد للأسلحة بقيمة 1,31 مليار دولار مع الرياض، حيث قال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع السعودية حوالى 200 مدفع ذاتى الحركة.

وكانت الإدارة الأمريكية وافقت على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات، فى نهاية مارس مع بدء زيارة ولى العهد السعودية.

وقالت الإدارة الأمريكية، أن هذا الإعلان الجديد "سيساهم فى السياسة الخارجية وفى الأمن القومى للولايات المتحدة عبر تعزيز آمن شريك مهم كان وما زال عاملا اساسيا للاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى فى الشرق الأوسط".

 

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