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359 مواطنا ترددوا على 6 مراكز صحة ببنى سويف للكشف على فيروس سى

الخميس، 05 أبريل 2018 08:14 م
359 مواطنا ترددوا على 6 مراكز صحة ببنى سويف للكشف على فيروس سى فحص طبى - أرشيفية


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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن 359 مواطنا ترددوا طوال خمسة أيام مستمرة على مراكز صحة الأسرة بـ"الميمون بمركز الواسطى، دلهانس بالفشن اشمنت بناصر، شاطر زاده باهناسيا ، طنسا بمركز ببا ، مازورة بسمسطا ، تزمنت الشرقيه بمركز بنى سويف"، وذلك لإجراء المسح الفيروسى للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على مرض "فيروس سى" بحلول عام 2020 .

وأجرى الأطباء وفنيو المعمل وهيئة التمريض بمراكز الصحة  قياس ضغط الدم لـ 335 حالة ضغط دم عادى، و24 ضغط عالى، و قياس سكر عادى بالدم لـ 338 ، و 11 معرضين للإصابة، و8 مريض سكر وقياس كتلة الجسم لـ 6 ، والنحافة لـ 160 طبيعى و110 وزن زائد و75سمنه و 8 سمنه مفرطة، بالإضافة إلى تحاليل دم للمترددين لتحديد الحالات الإيجابية للمرض لتحويلهم إلى وحدات مكافحة الفيروسات بالمستشفيات، لإجراء تحليل " Pcr " للتأكد من إصابتهم فعليا بالمرض من عدمه ،وذلك بمتابعة من الدكتورة شيرين صلاح الدين مدير إدارة الرعايا الأساسية والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الوقائى والدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات بالمديرية.

 

 


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