وكيل تعليم الفيوم يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة







الفيوم – رباب الجالي

قام اليوم الدكتور عال عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية بمدارس الفيوم لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل ،حيث تابع مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم ويرافقه محمد عبدالله وكيل المديرية.

و تفقد وكيل الوزارة مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الميكانيكية بغرب الفيوم ،وتفقد قسم الجرارات والألات الزراعية، وأنذر مسئول القسم بضرورة الإهتمام بنظافة القسم والتدريب العملى للطلاب ، كما تفقد قسم شبكات المياة والأعمال الصحية وقسم نجارة العمارة ، وخلال متابعته للمدرسة قرر وكيل الوزارة إحالة مسئول أمن باب المدرسة للتحقيق للتقاعس فى أداء العمل وعدم انضباط دفتر الأمن حيث تلاحظ خروج عدد 5 معلمين من المدرسة دون تسجيل اسمائهم بدفتر الأمن بالمدرسة.

كما قرر عبد المنعم إحالة مسئول شئون العاملين للتحقيق بسبب عدم انضباط دفتر الحضور والانصراف ،وإنذار وكيل المدرسة المكلف بعمل مدير إدارة المدرسة اليوم للتقاعس فى أداء العمل وعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة ،و إحالة مسئول شئون الطلبة بالمدرسة للتحقيق بسبب التأخير عن الحضور للمدرسة وإحالة مدير إدارة المدرسة للتحقيق بسبب تغيبه من المدرسة دون أذن من السيد مدير عام الإدارة. وإحالة قسم التربية الرياضية بالمدرسة ،للتحقيق بسبب خروجهم من المدرسة دون أذن بخصم 5 أيام من راتبهم.

كما تابع البرنامج التدريبي بالمدرسة باشراف التطوير التكنولوجي لتدريب طلاب وطالبات التعليم الفني على كيفية التسجيل على بنك المعرفة والبحث عن المصادر لخدمة المشروعات البحثية.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة عائشة حسانين الثانوية بنات بشرق الفيوم وتابع العملية التعليمية بالمدرسة وعقد إجتماع طارئ مع المعلمين والمعلمات بمدرج المدرسة. حثهم فيه على الولاء والإنتماء والوطنية من أجل نجاح العملية التعليمية لأنها خط الدفاع الأول لمصر

كما تقدم عبد المنعم بالشكر لجميع العاملين بالتربية والعليم على المشاركة الفعالة من جميع العاملين بالمدرسة فى الانتخابات الرئاسية والحرص على ظهور الفيوم بهذه الصورة المشرفة على مستوى الجمهورية.



1 (1)



1 (3)



1 (4)



1 (5)