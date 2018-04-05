وصول وسفر 2312 راكب و 13 ألف طن بوتاجاز وتداول 453 شاحنة بموانئ البحر الأحمر







جنوب سيناء - فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق، يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين، وعلى متنها 5 ألاف طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال السفينتين مسرة، والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 407 راكب، و69 شاحنة بضائع، و10 شاحنة عفش ركاب، و21 سيارة، بينما تغادر السفينتين عمان، الحرية 2 وعلى متنهم 162 راكب، و75 شاحنة بضائع و 4 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان، والحرية 2، وعلى متنهم 208 راكب، و54 شاحنة بضائع، و4 شاحنة عفش ركاب، و3 سيارة، وغادرت السفينة Industran nerchant وعلى متنها 8 ألاف طن كوارتز، متجهة إلى النرويج، وثلاث سفن آخرى وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 270 راكب، و115 شاحنة و 7 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع، وصول وسفر 1265 راكب، وتداول 126 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن، وهى "سينا ، ايلة ، بريدج" وعلى متنهم 298 راكب و31 براد و 12 تريلا و 34 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال ثلاث سفن وهى "سينا، ايلة ، بريدج" وعلى متنهم 451 راكب، و9 براد، و15 تريلا، و4 سيارة، و2 باص جيت، و2 دراجة نارية، فيما غادرت ثلاث سفن وهى "سينا، ايلة، بريدج" وعلى متنهم 516 راكب، و36 براد، و23 تريلا، و1 سيارة و2 باص جيت.