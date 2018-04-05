وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتردد فى شن حرب جديدة على غزة







كتب- هاشم الفخرانى

قال وزير الدفاع الإسرائيلى افيجدور ليبرمان إن الجيش الإسرائيلى لن يتردد ولو للحظة واحدة فى شن حرب جديدة على قطاع غزة مثلما فعل فى حربه الأخيرة على غزة فى يوليو من عام 2014.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "ليبرمان" قوله إنه ناقش مع قيادات الأركان الأوضاع فى غزة، وأكدوا له جاهزية الجيش لأى سيناريو يحدث فى القطاع بما فى ذلك اندلاع حرب جديدة، وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين تل أبيب وتركيا قال "ليبرمان" إنها بمثابة خطأ كبير ارتكبته الحكومة الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلى قد شن عدونًا على غزة فى عام 2014، أسفر عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة الألاف من المدنيين فى عدوان استمر لأكثر من شهر ونصف.