وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتردد فى شن حرب جديدة على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتردد فى شن حرب جديدة على غزةالخميس، 05 أبريل 2018 06:34 م
أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلى
إضافة تعليق
قال وزير الدفاع الإسرائيلى افيجدور ليبرمان إن الجيش الإسرائيلى لن يتردد ولو للحظة واحدة فى شن حرب جديدة على قطاع غزة مثلما فعل فى حربه الأخيرة على غزة فى يوليو من عام 2014.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "ليبرمان" قوله إنه ناقش مع قيادات الأركان الأوضاع فى غزة، وأكدوا له جاهزية الجيش لأى سيناريو يحدث فى القطاع بما فى ذلك اندلاع حرب جديدة، وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين تل أبيب وتركيا قال "ليبرمان" إنها بمثابة خطأ كبير ارتكبته الحكومة الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلى قد شن عدونًا على غزة فى عام 2014، أسفر عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة الألاف من المدنيين فى عدوان استمر لأكثر من شهر ونصف.
إضافة تعليق
التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة
فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة