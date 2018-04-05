وزير الداخلية اللبنانى يطلع على الاستعدادات للانتخابات النيابية الشهر المقبل







كتبت آمال رسلان

ترأس وزير الداخلية والبلديات اللبنانى ​نهاد المشنوق​ اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلى المركزى لبحث الخطة الأمنية التى ستواكب الانتخابات النيابية فى 6 مايو المقبل، وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن المشنوق طالب قادة الأجهزة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل حصول العملية الانتخابية وفى أثنائها، خصوصا فى مكافحة الرشاوى الانتخابية وإحالة الموقوفين بهذا الجرم للقضاء، الذى طالبه بالتشدد أيضا مع الموقوفين بهذا الجرم.

وتطرق المجتمعون إلى تأمين حماية مراكز الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد، واطمأن وزير الداخلية إلى استعداد القوى الأمنية لمنع أى حادث قد يخل بالعملية الانتخابية.

وطلب المشنوق من اللجنة المكلفة التحضير للانتخابات، الإسراع فى الانتهاء من تحضير البنية التقنية التحتية في مراكز وجود لجان القيد، واتفق مع الشركة على التحضير لمحاكاة حية لعملية تجميع وإصدار نتائج دائرة انتخابية كاملة، في حضور جميع المعنيين، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، تمنى المشنوق على رئيس "هيئة الإشراف على الانتخابات" القاضي نديم عبد الملك، إيفاد من يراه مناسبا من أعضاء الهيئة لمواكبة النقل المباشر من مراكز اقتراع المغتربين في الخارج، يومي 27 و29 إبريل الجارى، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين. كما انتدب ضابطا من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية لمواكبة هذا النقل.