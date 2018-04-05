video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية اللبنانى يطلع على الاستعدادات للانتخابات النيابية الشهر المقبل

الخميس، 05 أبريل 2018 04:01 م
وزير الداخلية اللبنانى يطلع على الاستعدادات للانتخابات النيابية الشهر المقبل وزير الداخلية والبلديات اللبنانى ​نهاد المشنوق​


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

ترأس وزير الداخلية والبلديات اللبنانى ​نهاد المشنوق​ اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلى المركزى لبحث الخطة الأمنية التى ستواكب الانتخابات النيابية فى 6 مايو المقبل، وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

 

وقالت الوكالة اللبنانية، إن المشنوق طالب قادة الأجهزة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل حصول العملية الانتخابية وفى أثنائها، خصوصا فى مكافحة الرشاوى الانتخابية وإحالة الموقوفين بهذا الجرم للقضاء، الذى طالبه بالتشدد أيضا مع الموقوفين بهذا الجرم.

 

وتطرق المجتمعون إلى تأمين حماية مراكز الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد، واطمأن وزير الداخلية إلى استعداد القوى الأمنية لمنع أى حادث قد يخل بالعملية الانتخابية.

 

وطلب المشنوق من اللجنة المكلفة التحضير للانتخابات، الإسراع فى الانتهاء من تحضير البنية التقنية التحتية في مراكز وجود لجان القيد، واتفق مع الشركة على التحضير لمحاكاة حية لعملية تجميع وإصدار نتائج دائرة انتخابية كاملة، في حضور جميع المعنيين، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

 

من جهة أخرى، تمنى المشنوق على رئيس "هيئة الإشراف على الانتخابات" القاضي نديم عبد الملك، إيفاد من يراه مناسبا من أعضاء الهيئة لمواكبة النقل المباشر من مراكز اقتراع المغتربين في الخارج، يومي 27 و29 إبريل الجارى، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين. كما انتدب ضابطا من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية لمواكبة هذا النقل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونيسف تحذر من انتشار مرض الحصبة فى لبنان جراء نقص التمويل

سعد الحريرى يصل باريس للمشاركة فى مؤتمر "سيدر" لدعم اقتصاد لبنان

لبنان يقر موازنة العام 2018 مستبقاً مؤتمر دعم دولى

انتخابات لبنان النيابية

نهاد المشنوق

لبنان

اخبار لبنان

الامن اللبنانى




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة