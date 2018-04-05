هروب محكوم عليه من الحراسة الأمنية داخل محكمة ههيا بالشرقية

هروب محكوم عليه من الحراسة الأمنية داخل محكمة ههيا بالشرقيةالخميس، 05 أبريل 2018 12:29 م
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
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تباشر نيابة ههيا بالشرقية، التحقيق في واقعة هروب أحد الأشخاص من قوة الحراسة بعد الحكم عليه بالسجن فى قضية تبديد، أثناء حضوره جلسة محاكمته بمحكمة جنح مستأنف ههيا.
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بهروب أحد المتهمين من قرية طواحين إكراش مركز الإبراهيمية، في قضية تبديد، أثناء تواجده لحضور جلسة محاكمته بمحكمة جنح ههيا، وجاري ضبطه، وتم إحالة القوة المسئولة عن حراسته للتحقيق.
تبين أن المتهم كان يحضر قضية تبديد وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنة، ولاذا بالفرار.
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