هبوط أرضى وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه

هبوط أرضى وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياهالخميس، 05 أبريل 2018 11:02 م
الهبوط الأرضى
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وقع اليوم هبوط فى مدخل منطقة نادى الصيد التابعة الى حى وسط الاسكندرية، وذلك بسبب كسر فى ماسورة مياه، مما أدى الى إنقطاع المياه فى المناطق المحيطة و تعطل حركة المرور.
وأكدت شركة مياه الاسكندرية فى بيان صادر اليوم أنه جارى العمل على إصلاح خط 1000م بمدخل نادى الصيد، و سوف يتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح.
فيما أكد المهندس السيد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أنه جارى العمل على إصلاح الهبوط الأرضى عقب الانتهاء من إصلاح الكسر فى ماسورة المياه فورا وسيتم إعادة الشئ لأصله.
هبوط ارضى
هبوط ارضى
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