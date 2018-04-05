نائب مجلس شورى اليمن: إيران مسئولة عن قتل المدنيين باليمن

كتبت نور على

وجه محمد على الشدادى، نائب رئيس مجلس الشورى اليمنى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على انتخابه لفترة رئاسة ثانية.

وشرح خلال كلمته باجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى المنعقد بمجلس النواب، تطورات الأزمة اليمنية، قائلاً: إن الأطراف اليمنية توافقت على حل، وحددت المسار السلمى للسلطة وسط ترحيب شعبى بموافقة ورعاية دولية وإقليمية، وانعقد مؤتمر وطنى شامل شارك فيه الحوثيون وقامت لجنة بصياغة دستور إلا أن الميليشيات الحوثية انقلبت على الدستور والرئيس الشرعى والحوار الوطنى واستولت على المؤسسات.

وأشار إلى أن ارتكاب الحوثيين جرائم ضد الإنسانية من قتل الأطفال والنساء ومنع دخول الدواء حيث تم قتل 13 ألفا و980 مدنيا وبلغت حالات الاعتقال القسرى 17 ألف حالة وبلغ عدد الجرحى المدنيين 30 ألفا وتم الاعتداء على 1500 من المنشآت العامة وتم إغلاق المنظمات الحكومية وتشريد آلاف المواطنين.

وأضاف أن جرائم الحوثيين تسببت فى حرمان نصف مليون طفل من التعليم وتسريب أربعة ملايين طفل من التعليم.

ولفت إلى قيام الحوثيين بدفع الأطفال إلى جهات القتال واستخدامهم كدروع بشرية وضرب المدنيين بالصواريخ الباليستية والتى لم يقتصر استخدامها على ضربي اليمنيين فقط بل تجاوز الأمر لضرب المدن السعودية لافتًا إلى أن هذه الصواريخ لم تكن ضمن سلاح القوات اليمنية وهو ما يؤكد أنها إيرانية الصنع ويحمل إيران مسئولية قتل المدنيين.

وأوضح نائب رئيس شورى اليمن أن الأوضاع الاقتصادية فى اليمن متدهورة حيث سيطر الحوثيون على البنك المركزى والبنوك المدنية وعلى شركات الصرافة ما ادى لانكماش الناتج المحلى حيث وصل بالسالب إلى 40% عام 2017 كما بلغت الخسارة الاقتصادية 32 مليار دولار فى الفترة من عام 2015 حتى 2016 وتم استنزاف احتياطى البنك المركزى بنحو 5 مليارات و200 مليون دولار وتوقفت الرواتب ما أثر على حياة المواطنين مشيرًا الى نقص الأدوية وانتشار الأمراض الفتاكة بين اليمنيين.

ووجه التحية لمركز ابن سلمان للإغاثة والهلال الأحمر فى الإمارات والكويت على مساعدتهم للشعب اليمنى.

وأشار إلى دعم الإمارات لفلسطين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مطالبًا بالاستمرار فى دعم الشرعية باليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.