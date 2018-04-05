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مستشار لترامب: إجراءات التجارة لا تستهدف الإضرار بقطاعات أمريكية

الخميس، 05 أبريل 2018 04:28 م
مستشار لترامب: إجراءات التجارة لا تستهدف الإضرار بقطاعات أمريكية لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض


واشنطن (رويترز)
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قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، اليوم الخميس، إنعدام المعاملة فى الاقتصاد الولايات المتحدة.

وأبلغ كودلو الصحفيين فى البيت الأبيض "هدفنا هو معاقبة أى أحد، هدفنا هو فتح السوق والاستجابات وخفض الحواجز - تلك هى القضية .. أى ضرر يلحق باقتصادنا مصدره الممارسات الصينية ... لا تقلق".

 

 


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