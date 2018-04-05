مستشار لترامب: إجراءات التجارة لا تستهدف الإضرار بقطاعات أمريكية

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مستشار لترامب: إجراءات التجارة لا تستهدف الإضرار بقطاعات أمريكيةالخميس، 05 أبريل 2018 04:28 م
لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض
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قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، اليوم الخميس، إنعدام المعاملة فى الاقتصاد الولايات المتحدة.
وأبلغ كودلو الصحفيين فى البيت الأبيض "هدفنا هو معاقبة أى أحد، هدفنا هو فتح السوق والاستجابات وخفض الحواجز - تلك هى القضية .. أى ضرر يلحق باقتصادنا مصدره الممارسات الصينية ... لا تقلق".
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