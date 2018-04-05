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محتفظ السويس :خريطة لتوزيع المياه بالسويس والحفاظ علي منسوب الترعة

الخميس، 05 أبريل 2018 04:58 م
محتفظ السويس :خريطة لتوزيع المياه بالسويس والحفاظ علي منسوب الترعة احمد حامد محافظ السويس


السويس- سيد نون
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عقد اللواء احمد حامد محافظ السويس اليوم الخميس اجتماعا حضره المهندس علي خشانة مدير الري الجديد والمهندس طلعت ابو الفتوح من هيئة قناة السويس والمهندس شكري عبد المنعم مدير فرع الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي بالسويس .
 
  وكلف المحافظ قطاع السويس بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي  وهيئة قناة السويس والهيئة القومية بعمل خريطة حصص لإعادة توزيع المياه على المنازل والمنشئات الصناعية والانشطة التجارية والانشطة الأخرى علي مستوي أحياء السويس ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مصادر المياه ، وعمل تطوير وصيانة لمحطات المياه القديمة لرفع قدرتها.
 
    كما أشار المحافظ علي هيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  بأعاده قياس معايير العدادات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة ، واعادة تخصيص الطاقة الانتاجية لمحطة مياه غرب النفق والحفاظ علي ضخ المياه لخزان مياه السلام .
 
   وكلف حامد مدير هندسة الري الجديد بإعادة قياس معايير منسوب المياه بترعة السويس وعمل خطة لأعمال تطهير وتركيب ستائر معدنية وتدبيش جوانب الترعة .
 
 
 
 

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