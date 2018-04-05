محافظ سوهاج يلتقى وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين لمناقشة إقامة البطولات بالمحافظة







سوهاج – عمرو خلف

التقى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بمكتبه وفد الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين وعلي رأسه ياسر عبيد نائب رئيس مجلس الادارة واحمد أبو الوفا عضو مجلس الادارة ، والذى يزور محافظة سوهاج لبحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحاد والمحافظة ، بحضور كمال ابو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ومسئول ملف ذوى الاعاقة بالمحافظة ، وذلك فى اطار تفعيل مبادرة سوهاج صديقة لذوى الاعاقة ، وتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى باعلان عام 2018 عام ذوى الاعاقة.

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة والاتحاد وإقامة اول بطولة للمحافظات فى سوهاج ، وكذلك التجهيز لاقامة بطولة للمكفوفين فى رياضات السباحة والعاب القوى باستاد سوهاج الرياضى.

ومن جانبه قال كمال ابو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى بيان للمحافظة ، أن المديرية حريصة على تفعيل مبادرة سوهاج صديقة لذوى الاعاقة من خلال اقامة العديد من البطولات والأنشطة لذوى الاعاقة ، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المهتمة من الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى ، وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بان عام 2018 هو عام ذوى الاعاقة ، مؤكدا بان المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة مفتوحة دائما لابناءنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم الرياضية والشبابية بجميع القرى والمدن .

وأكد ياسر عبيد نائب رئيس مجلس الادارة حرص الاتحاد على زيارة محافظة سوهاج وتفعيل أنشطة الاتحاد وإقامة البطولات الخاصة بالمكفوفين على ارض سوهاج لما لمسوه من اهتمام المحافظ وجميع أجهزة المحافظة بذوى الاعاقة ، مشيدا بمبادرة " سوهاج صديقة لذوى الاعاقة " التى أطلقها محافظ سوهاج والتى تعبر عن مدى احترام واهتمام قيادة المحافظة بذوى الاعاقة والعمل على دمجهم فى مختلف المجالات.