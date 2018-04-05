محافظ سوهاج : تسليم 1750 حقيبة مدرسية على تلاميذ مدرسة بمركز جهينة







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تسيلم 1750 حقيبة مدرسية وكتيبات توعية بالعادات الصحية السليمة للوقاية من مرض السرطان علي تلاميذ مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمركز جهينة بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ، والتربية والتعليم ، واحدي الجمعيات الاهلية ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة .

وأشاد المحافظ فى بيان له ، بالتعاون والمشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني مع المحافظة في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين ، في سبيل تقديم افضل مستوي من الخدمة ، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة ، مشيرا الي حرص المحافظة علي دعم المبادرات التي تهدف إلي تحسين مستوي الرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين ، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة علي ارض المحافظة .

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أنه تم تسليم الحقائب والأدوات المدرسة وكتيبات توعوية حول مرض السرطان والمقدمة من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ، لتلاميذ مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنزة البحرية التابعة لقرية الطليحات بمركز جهينة بالتعاون مع جمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي بنزة البحرية ، وخلال اللقاء بالتلاميذ تم الشرح لهم عن أهمية الالتزام بالعادات الصحية السليمة للوقاية من المرض ، والاستفادة من الإرشادات وبرامج التوعية الموجودة بكل حقيبة.