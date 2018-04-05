محافظ القليوبية يكرم 200 طالب فى حفل يوم الوفاء لتكريم الأيتام

محافظ القليوبية يكرم 200 طالب فى حفل يوم الوفاء لتكريم الأيتامالخميس، 05 أبريل 2018 04:51 م
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كرم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الخميس، 200 طالب وطالبة من أبناء المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة فى الحفل التى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة طوخ الخاصة بحضور الدكتورمحمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء التربية والتعليم والأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.
وأكد عشماوى خلال الاحتفال على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع، مشيرًا إلى أن رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حثنا ديننا الإسلامى وجميع الأديان السماوية بما يعلى من قيمة الترابط والتماسك بين أبنائنا وتنمية الإحساس لديهم بالمسئولية تجاه أقرانهم الأيتام.
وفى نهاية الاحتفالية، سلم المحافظ الأطفال المُكرمين هدايا عينية، ومبالغ مالية ووجبات غذائية وألعاب للصغار، وشهادات تكريم لمديرى الإدارات المتميزين.
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