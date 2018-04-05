محافظ القليوبية يجتمع بالمواطنين لحل مشاكلهم في اللقاء الجماهيري المفتوح

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم عدد كبير من مواطني محافظة القليوبية لحل مشاكلهم وذلك في إطار اللقاء الإسبوعي المعتاد للمواطنين حرصا منه لمعرفة مطالبهم عن قرب وإعطائهم الفرصة الكاملة لعرضها وحلها فوريا وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ القليوبية لكافة مطالب ومشاكل المواطنين ووعدهم بحل وتلبية كافة مطالبهم ومشاكلهم فيما لا يتعارض مع القوانين كما أصدر تعليمات مشدده لكافة مديري المديريات ورؤساء المدن بسرعة انهاء كافة مشاكل ومطالب المواطنين.

حيث قام بتوفير أكشاك لبعض المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة كما قام بتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص كما بحث بعض المشاكل الخاصة ببعض المواطنين والتي منها توفير إسكان إجتماعي ونقل بعض الموظفين من مكان إلى أخر.