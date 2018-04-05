محافظ السويس يستقبل وفد من مقاطعة شيان الصينية ليحث التعاون المشترك







السويس- سيد نون

أستقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس اليوم نائب محافظ مقاطعة شيان بدولة الصين الشعبية ووفد حكومي مرافق له وممثلي شركة ايجماك لمهمات الجهد العالي بمنطقة الشركة المصرية الصينية بالعين السخنة بمحافظة السويس .

وفي اللقاء تم استعراض التعاون الاقتصادي والتوسع في المشروعات الاستثمارية الصينية بالسويس وبحث عمل تأخي وصداقة بين محافظة السويس ومقاطعة شيان بالصين ، وتبادل الزيارات بين البلدين.

وتحدث المحافظ مع نائب المحافظ الصيني حول قانون الاستثمار الجديد والتسهيلات المقدمة لخدمة وتشجيع الاستثمار ، عارضاً عليه فرص لأقامة مشروعات زراعية وإستزراع سمكي وصوب زراعية ومشروعات صغيرة ومكملة لخدمة مشروع تصنيع المحولات الكهربائية ، كما عرض المحافظ فرصة استثمارية لأقامة منطقة صناعية صينية علي مساحة 740 فدان وأيضا فرص استثمار أخري لأقامة مدن للألعاب الترفيهية وملاهي للأطفال.

وأشارحامد إلى أنه تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة علي أرض محافظة السويس أمس علي القنصل الصيني بمحافظة الاسكندرية و15 شركة صينية وعدد من المستثمرين ورجال الصين في المؤتمر الاقتصادي لتعزيز العلاقات المصرية الصينية لتشجيعهم على المشاركة في فتح مجالات جديدة للاستثمارالصناعي بمختلف المجالات.

وأكد محافظ السويس علي مدير عام شركة ايجماك الصينية بتقديم كل الدعم للشركة ، مؤكدا اننا علي استعداد بتقديم اي خدمات وتسهيلات وتشجيع اي استثمار قوي وناجح علي أرض السويس يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل للشباب .