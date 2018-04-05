محافظ الأقصر: تشغيل 35 مدرسة جديدة للقضاء على نظام الفترتين فى كل المراحل







كتب وائل ربيعى

قال محمد بدر، محافظ الأقصر، إن النظام التعليمى فى المحافظة كان يعانى عديدا من المشكلات، وقد أدخلت المحافظة مؤخرا ما يقرب من 35 مدرسة جديدة للقضاء على ظاهرة التدريس على فترتين، التى كانت سائدة فى المحافظة.

وأضاف "بدر"، فى كلمته خلال احتفالية مراسم تسليم براءة حق استخدام الملكية الفكرية لدليل الهوية البصرية والشعار الجديد لمدينة الأقصر، التى نظمتها الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن المحافظة أدخلت مدارس النيل ومدرسة المتفوقين، لرعاية الطلاب المتميزين فى الأقصر وباقى محافظات الصعيد، متابعا: "نتوسع فى الكليات التابعة لجامعة جنوب الوادى بالأقصر، والبالغ عددها حاليا 6 كليات".

وأكد محافظ الأقصر فى كلمته، أن المحافظة تواصل الآن بناء كليتى الطب والهندسة، مشيرا إلى أن الأقصر نظمت مؤخرا تدريبا للكوادر البشرية بالقطاعين الحكومى والخاص، وتدريبا لسائقى "الحناطير"، وأن المواطن الأقصرى ذكى للغاية و"أقل واحد فيهم يتحدث لغتين بطلاقة".