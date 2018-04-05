محافظ أسوان يجتمع مع القيادات التنفيذية لمتابعة المشروعات المتعثرة







أسوان - صلاح المسن

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، مع رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية بحضور السكرتير العام المساعد، استعدادًا للزيارة الرسمية للمحافظة من لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى.

ومن أجل متابعة المشروعات التى تم إنجازها وأيضًا المشروعات الجارية، بجانب المشروعات المتعثرة والمطلوب دفع العمل بها للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

وقد كلف اللواء مجدى حجازى السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمرور الميدانى على هذه المشروعات لإعداد تقييم شامل عنها ومدى التزامها بالبرامج الزمنية المحددة لها.

وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات، منها تقييم رؤساء المراكز والمدن لرؤساء الوحدات القروية فى جميع أنحاء المحافظة، كما تم مناقشة استعدادات المحافظة لأعياد القيامة بجانب الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث أعطى مجدى حجازى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل حول الكنائس حتى يتمكن المواطنين وضيوف أسوان من السائحين والزائرين للاحتفال بفرحة عيد القيامة فى محبة وسلام، مؤكداً على ضرورة تجهيز وإعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، والتى تصل لنحو 140 حديقة عامة على مستوى المحافظة بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية وخاصة المنتشرة فى الحدائق والمواقع السياحية والأثرية.

وشدد حجازى على رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق الانتشار من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل السريع مع أى حالات اشتباه تسمم تتسبب فيها تناول الأسماك المملحة، لافتاً إلى أهمية التعامل السريع مع أى حالات طوارئ، وخاصة حالات الغرق فى مجرى نهر النيل على الرغم من التحذيرات المسبقة التى تتم فى هذا السياق وخاصة فى منطقة الجزر النيلية وعلى جانبى النيل.