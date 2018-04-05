محافظة البحر الأحمر تستعرض خطة جديدة لتطوير الطرق الداخلية..تعرف عليها







البحر الأحمر - عماد عرفة

أستعرضت محافظة البحر الأحمر تصور مبدئى لخطة تطوير وفتح طرق داخلية جديدة بالبحر الأحمر، بمدينة الغردقة لخدمة المواطنين، وتخفيف الضغط الواقع على شارع النصر بالمدينة، وذلك تيسيرا للحركة المرورية بمدينة الغردقة، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة.

وضمت تلك الخطة التى قام الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس بعرض الشكل الأولي للمخطط والرسومات الهندسية لها امام اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الاحمر، اولا بتوسيع شارع المسجد القطرى المؤدى إلى ميدان "اكا" وعمله اتجاه واحد مع توفير حارة للمشاة وحارة أخرى لهواة راكبى الدراجات الهوائية .

كذلك تجهيز الشوارع الجانبية حيث يتم الاعتماد عليها خلال عملية تطوير الشوارع الرئيسي وكذلك تطوير شارع المطار خلف فرق الأمن، وإزالة الجزيرة الوسطى وضمها إلى الشارع الرئيسى، وعمل مخرج عرضى من شارع المطار إلى شارع الكهف، موضحاً بأن العمل على تحويل الطرق اتجاه واحد يزيد من السيولة المرورية داخل المدينة، ويساعد على تجنب التكدسات المروية المستقبلية باعتبار الغردقة مدينة جاذبة للسكان .

كما أكد بيان من المحافظة أن الطرق الداخلية التى سيتم فتحها وتطويرها ستشمل الطريق المؤدى إلي شارع المطار خلف فرق الأمن، وسيكون اتجاه واحد، وفتح طريق خلف المستلزمات السياحية، إبتداءاً من فرق الأمن، وحتى شارع الكهف، وسيكون اتجاهين مع تطوير الشوارع الجانبيه به، وكذلك فتح طريق خلف مستشفى البحر الأحمر، موازى لسور القوات المسلحة وربطه بمنطقة أبو نواس وسيكون اتجاهين .

وتحويل الطريق المؤدى إلي ميدان "اكا" أمام المسجد القطرى إلي اتجاه واحد فقط، وتحويل طريق أبو نواس خلف المسجد القطرى إلي اتجاه واحد فقط .