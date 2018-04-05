مبعوث الأمم المتحدة يدعو لضبط النفس على حدود غزة

مبعوث الأمم المتحدة يدعو لضبط النفس على حدود غزةالخميس، 05 أبريل 2018 03:52 م
نيكولاى ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط
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حث مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف إسرائيل، اليوم الخميس، على التحلى "بأقصى درجات ضبط النفس"، ودعا الفلسطينيين إلى "تجنب الاحتكاك" خلال الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وعبر ملادينوف عن قلقه قبيل زيادة متوقعة فى عدد المحتجين الفلسطينيين غدا الجمعة.
وقال ملادينوف، وهو منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، "أتابع بقلق الاستعدادت المستمرة والكلمات الداعية ’لمسيرة العودة الكبرى‘ المقررة يوم الجمعة فى غزة".
وأضاف "على القوات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند السياج الحدودى بغزة، ويجب السماح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات بأسلوب سلمى. وينبغى عدم تعريض المدنيين، خاصة الأطفال، للخطر عمدا أو استهدافهم بأى شكل".
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