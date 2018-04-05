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قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق ينظم قافلتين شاملتين لقرى الشرقية

الخميس، 05 أبريل 2018 05:00 ص
قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق ينظم قافلتين شاملتين لقرى الشرقية قوافل طبية - أرشيفية


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قافلتين طبيتين شاملتين وذلك ضمن أنشطة القطاع لقريتى منشأة القاضى والحمادين بمراكز محافظة الشرقية.

 

وصرح نور الدين أن القافلتين تشمل تقديم خدمات طبية "بشرية وبيطرية" يشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشرى والبيطرى كما يشارك أساتذة وطلاب كليات الزراعة والتربية النوعية والآداب حيث يتضمن برنامج القافلة تدريب أبناء القريتين على بعض الصناعات اليدوية والمشغولات الفنية والتشجير وتختتم بحفل غنائى، مشيراً إلى أن القافلة الأولى تبدأ يوم السبت الموافق 7 أبريل بقرية منشأة القاضى مركز فاقوس فيما ستكون القافلة الثانية بقرية الحمادين مركز الحسنية يوم السبت 14 أبريل الجارى.

 


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