video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قرقاش: اجتماع تركيا وروسيا وإيران حول سوريا بيندليل صارخ على حال العرب

الخميس، 05 أبريل 2018 11:58 ص
قرقاش: اجتماع تركيا وروسيا وإيران حول سوريا بيندليل صارخ على حال العرب أنور قرقاش


كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الاجتماع الثلاثى حول سوريا، والذى كان بين إيران وروسيا وتركيا، دليل صارخ حول حال العالم العربى، مشددًا على ضرورة عودة الدعم والتلاحم العربى.

 

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر:"الاجتماع الثلاثى حول سوريا الذى لم يضم أى أطراف سورية أو عربية دليل صارخ على حال العالم العربى، عودة الدور هو فى التلاحم والتعاون والتواصل العربى بعيدا عن المحاور الإقليمية، دروس مؤلمة لا بد من أن نتعظ منها".

 

وكان رؤساء تركيا وروسيا وإيران، تعهدوا أمس الأربعاء، خلال قمة فى أنقرة، التعاون من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا، بحسب بيان صدر إثر القمة، وكرر رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحانى، "عزمهم على التعاون الكثيف فى سوريا بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين أطراف النزاع"، وفق البيان.

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: دحرنا تنظيم داعش فى سوريا والنازحين بدأوا العودة إلى بيوتهم

تركيا وروسيا وإيران تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا

صور.. بدء القمة بين أردوغان وبوتين وروحانى حول سوريا فى أنقرة

تركيا

سوريا

اخبار سوريا

قرقاش

انور قرقاش




لا تفوتك
الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة