قرقاش: اجتماع تركيا وروسيا وإيران حول سوريا بيندليل صارخ على حال العرب







كتبت ريهام عبد الله

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الاجتماع الثلاثى حول سوريا، والذى كان بين إيران وروسيا وتركيا، دليل صارخ حول حال العالم العربى، مشددًا على ضرورة عودة الدعم والتلاحم العربى.

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر:"الاجتماع الثلاثى حول سوريا الذى لم يضم أى أطراف سورية أو عربية دليل صارخ على حال العالم العربى، عودة الدور هو فى التلاحم والتعاون والتواصل العربى بعيدا عن المحاور الإقليمية، دروس مؤلمة لا بد من أن نتعظ منها".

وكان رؤساء تركيا وروسيا وإيران، تعهدوا أمس الأربعاء، خلال قمة فى أنقرة، التعاون من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا، بحسب بيان صدر إثر القمة، وكرر رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحانى، "عزمهم على التعاون الكثيف فى سوريا بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين أطراف النزاع"، وفق البيان.